Кузнецов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).

Третьей звездой признан автор победного гола Евгений Кузнецов. Также на счету российского нападающего в этой встрече голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Блю Джэкетс» Джонни Годро, который сравнял счет в середине третьего периода.

Возглавил тройку защитник «Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк, оформивший дубль.