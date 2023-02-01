Видео победного гола Кузнецова в овертайме матча против «Коламбуса»

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Нэшнуайд Арене».

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Форвард получил передачу, сблизился с голкипером «Коламбуса» и точно пробил в угол ворот.

Также в этом матче он сделал голевую передачу. Теперь у Кущнецова 42 (7+36) очка в этом сезоне.