Панарин забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 18-й минуте второго периода российский нападающий Артемий Панарин реализовал большинство. Для него этот гол стал 25-м в сезоне.