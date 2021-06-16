Василевский сделал классный сэйв во втором матче «Тампы» с «Айлендерс». Видео

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 24 сэйва во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс». Его признали первой звездой встречи.

В одном из моментов россиянин сделал невероятный сэйв, успев переместиться в угол ворот и пойма шайбу ловушкой после броска Кайла Палмьери.

VA ? SY ? pic.twitter.com/gfHBScDfjC — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Счет в серии стал равный 1-1.Следующий матч в серии состоится 18 июня.