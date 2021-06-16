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Василевский сделал классный сэйв во втором матче «Тампы» с «Айлендерс». Видео

07:07
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 24 сэйва во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс». Его признали первой звездой встречи.

В одном из моментов россиянин сделал невероятный сэйв, успев переместиться в угол ворот и пойма шайбу ловушкой после броска Кайла Палмьери.

Счет в серии стал равный 1-1.Следующий матч в серии состоится 18 июня.

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Евгений Козинов все материалы автора
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