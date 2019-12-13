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Кучеров — вторая звезда матча с «Бостоном», Василевский — третья

07:01
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НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Тампой» и «Бостоном» (3:2). Первой звездой стал нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший две шайбы, в том числе победную.

Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и стал второй звездой, а голкипер Андрей Василевский, отразивший 27 из 29 бросков по своим воротам, замкнул тройку лучших.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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