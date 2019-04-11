Кучеров в матче с "Коламбусом": два удара, 0 очков и показатель полезности "-1"

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров не набрал очков в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Коламбуса" (3:4), сообщает официальный сайт лиги. 25-летний форвард нанес два броска в игре при показателе полезности "-1".

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Коламбуса". Вторая игра пройдет 13 апреля.

Ранее Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков в одной регулярке для российских игроков – 128 (41+87) очков в этом сезоне в регулярке НХЛ.

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