Кучеров – первая звезда игрового дня НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт турнира. 25-летний форвард забросил две шайбы в матче против "Детройта" (3:2) регулярного чемпионата лиги.

Второй звездой дня стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, который отразил 29 бросков по своим воротам в матче с "Ванкувером" (6:2).

Третья звезда – нападающий "Аризоны" Михаэль Грабнер, отметившийся дублем в победной встрече с "Лос-Анджелесом" (4:2).

Кучеров – первый игрок с сезона 2009/2010 в НХЛ, кто набрал 110 очков за сезон