Кучеров, набравший 4 очка, признан третьей звездой матча «Тампа» — «Баффало»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Баффало» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Никита Кучеров. 29-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.