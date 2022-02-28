Кросби вышел на 25-е место по очкам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на двадцать пятое место в НХЛ по очкам.

В матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» он забросил победную шайбу (3:2).

Теперь на счету у капитана «Питтсбурга» 1375 (502+873) очков за карьеру. Он отстает от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на 8 очков. На счету Овечкина 1383 (1375 (502+873) очка.