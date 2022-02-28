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Сегодня, 12:01

Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:0) Сорокин оформил пятый шатаут в сезоне. Он отразил 34 броска.

Вторая звезда дня — нападающий «Далласа» Михаэль Раффль, у которого на счету две шайбы в матче с «Баффало» (4:2).

Третьей звездой дня признан нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший дубль в игре с «Аризоной» (5:3).

Источник: https://www.nhl.com/video/sorokin-records-8th-shutout/t-277350912/c-10733997?tag=program&tagValue=3%20Stars%20of%20the%20Night
Илья Сорокин
Кайл Коннор
Михаэль Раффль
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
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6 Ванкувер 54 26 28 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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Коламбус – Питтсбург
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28.02 03:30
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 2 : 5
28.02 04:30
Анахайм – Айлендерс
0 : 4
28.02 06:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 3 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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