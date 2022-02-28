Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:0) Сорокин оформил пятый шатаут в сезоне. Он отразил 34 броска.

Вторая звезда дня — нападающий «Далласа» Михаэль Раффль, у которого на счету две шайбы в матче с «Баффало» (4:2).

Третьей звездой дня признан нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший дубль в игре с «Аризоной» (5:3).