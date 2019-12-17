Кросби возобновил тренировки после операции

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, как проходит восстановление форварда Сидни Кросби после операции.

— Мы живем сегодняшним днем, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Нас, безусловно, вдохновляет его прогресс. Мы очень рады, что он встал на коньки и катается уже несколько дней.

14 ноября Кросби успешно перенес операцию по поводу мышечной травмы нижней части тела. В текущем сезоне 32-летний форвард провел 17 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

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