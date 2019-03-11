Крэйг Беруби – о травме Тарасенко: "Это плохо для команды"

Главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби сожалеет, что российский нападающий Владимир Тарасенко не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной", сообщает официальный Твиттер "Блюз". Встреча пройдет 13 марта.
Тарасенко получил повреждение верхней части тела в игре с "Лос-Анджелесом" 7 марта, из-за чего не сыграл с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ).
– Безусловно, это плохо для команды и для Владимира. Он выздоровеет и вернется, когда придет время. У нас есть ребята, которые смогут достойно сыграть. С этим ничего не поделаешь. Мы просто должны дальше продолжать работать, – приводит слова Беруби Твиттер "Блюз".
В 66 матчах этого сезона Тарасенко набрал 58 (28+30) очков. На данный момент он лучший снайпер команды.
Craig Berube: "It's unfortunate for the team and him, for sure. He'll recover and get back when he can. We've got guys who can do the job, you just have to keep going. Nothing you can do about it... We just have to keep plugging away." #stlblues https://t.co/JO1IFMlEMe– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 11 марта 2019 г.