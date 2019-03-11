Крэйг Беруби – о травме Тарасенко: "Это плохо для команды"

Главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби сожалеет, что российский нападающий Владимир Тарасенко не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной", сообщает официальный Твиттер "Блюз". Встреча пройдет 13 марта.

Тарасенко получил повреждение верхней части тела в игре с "Лос-Анджелесом" 7 марта, из-за чего не сыграл с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ).

– Безусловно, это плохо для команды и для Владимира. Он выздоровеет и вернется, когда придет время. У нас есть ребята, которые смогут достойно сыграть. С этим ничего не поделаешь. Мы просто должны дальше продолжать работать, – приводит слова Беруби Твиттер "Блюз".

В 66 матчах этого сезона Тарасенко набрал 58 (28+30) очков. На данный момент он лучший снайпер команды.

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