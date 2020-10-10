Койву подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на 1,5 миллиона долларов

Нападающий Микко Койву продолжит карьеру в «Коламбусе», сообщает пресс-служба «Блю Джекетс». Контракт с 37-летним финским хоккеистом рассчитан на один год. Его зарплата в «Коламбусе» составит 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Койву провел 55 матчей за «Миннесоту» в регулярке и набрал 21 (4+17) очков. В плей-офф — 4 игры и 0 баллов результативности.

Форвард всю карьеру выступал в «Уайлд». В общей сложности он принял участие в 1028 матчах и набрал 709 (205+504) очков за 15 сезонов в «Миннесоте».