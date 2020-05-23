Ковальчук вверх ногами тренируется в домашних условиях. Видео
07:38
Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как тренируется с мужем в домащних условиях. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.
Kovalchuk • 23/05 pic.twitter.com/UYsu0UkTpg— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 23, 2020
Kovalchuk • 23/05 pic.twitter.com/wk8NopSbZI— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 23, 2020
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