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Ковальчук вверх ногами тренируется в домашних условиях. Видео

07:38
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как тренируется с мужем в домащних условиях. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.

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