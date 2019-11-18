Коршков забил восьмой гол за фарм-клуб «Торонто». Видео

«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Техас» — 4:3. Во втором периоде отличился российский форвард канадской команды Егор Коршков. Он укрыл шайбу от защитника, выехал к воротам и забил. В 15 встречах на его счету 11 (8+3) очков.

В сезоне-2018/19 Коршков провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В 9 матчах плей-офф форвард набрал 3 (0+3) очка.

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