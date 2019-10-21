Константин Окулов: «Приятно, что в «Торонто» и «Монреале» знают обо мне»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал информацию Sportsnet об интересе к нему со стороны клубов НХЛ «Торонто» и «Монреаля».

— На днях появилась информация, что вами серьезно заинтересовались «Монреаль» и «Торонто».

— Приятно, что там знают обо мне. Но сам лично не могу ничего такого сказать, что с кем-то я общался или встречался. У меня идет регулярный чемпионат. Я полностью отдаюсь ЦСКА и больше никому.

— Хайлайты «Торонто» еще не просматриваете?

— Просто хайлайты НХЛ просматриваем всей командой. Следим за нашими русскими парнями.

— Вы себя в роли Михеева представляете? Или рядом с ним?

— Мы разные игроки — разного плана. И я не думаю, рядом или нет. Это его жизнь, у меня есть моя. Я могу пожелать ему только удачи. И мы очень рады за него, что наш парень хорошо так начал сезон. Дай бог, чтобы дальше у него все было еще лучше.

— Я слышал, что Майк Бэбкок вам звонил.

— Первый раз слышу.

— Чувствуете, что готовы к отъезду на следующий сезон? Или...

— Я еще не думал об этом. Правда. Сезон закончится — там поговорим.