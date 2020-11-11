Комиссар НХЛ Беттмэн раскрыл планы лиги по началу нового сезона

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился своим мнением о том, как лига может начать новый сезон в условиях продолжающейся пандемии Covid-19. НХЛ не исключает, что команды будут играть на своих аренах: с фанатами или без них, в зависимости от местных правил, а также изучается возможность краткосрочных центров, или некая «гибридная система».

— Хоккеисты сыграют кучу матчей, не путешествуя, — цитирует Sportsnet Беттмэна. — Игроки вернутся домой на неделю, побудут с семьями. У нас будут введены протоколы тестирования и все остальное, что нужно. Это будет не так эффективно, как «пузырь», но думаем, что, если пойдем этим путем, сможем минимизировать риски до той степени, в которой это практично и разумно. И это одна из вещей, о которых мы говорим.

Очевидно, что мы не собираемся перемещать все семь канадских франшиз к югу от 49-й параллели, и поэтому мы должны искать альтернативные способы. Хотя пересечение американо-канадской границы является проблемой, мы также видим в США ограничения в плане карантина, когда ездите из одного штата в другой. Необходимо проявлять гибкость.

Пока мы находимся в середине работы над нашим возвращением в игру. Наша цель — вернуться к обычному графику, начиная со следующей осени. Это наша долгосрочная цель.