«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.

На шайбу Андре Бураковски гости ответили дублем Оскара Сундквиста, а также точными бросками Джордана Кайру и Кайла Клиффорда.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Нападающий гостей Иван Барбашев сделал ассист.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Бураковски — 1 (бол., Комфер, Жирар), 4:55 — 1:0. Сундквист — 1 (Шворц, Томас), 9:29 — 1:1. Киру — 1 (Бозак, Сэнфорд), 13:15 — 1:2. Клиффорд — 1 (Барбашев), 46:46 — 1:3. Сундквист — 2 (Томас), 54:22 — 1:4.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (5+15+7) — 32 (17+6+9).

14 января. Денвер. Pepsi Center.