«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Барабанов забросил вторую шайбу в сезоне

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, нападающий «Шаркс» Александр Барабанов забросил вторую шайбу своей команды.

После этого матча «Колорадо» с 13 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 15 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Кутюр — 6 (Ферраро, Майер), 3:17 — 0:1. Тэйвз — 2 (бол., Жирар, Кадри), 10:10 — 1:1. Кадри — 4 (Ничушкин, Дж. Джонсон), 13:55 — 2:1. Ньюхук — 1 (Жирар, Менья), 32:38 — 3:1. О`Коннор — 3 (мен., Хелм, Э. Джонсон), 35:33 — 4:1. Барабанов — 2 (бол., Хертл, Карлссон), 49:02 — 4:2. Бураковски — 4 (Ландескуг, Жирар), 50:13 — 5:2. Жирар — 1 (п.в., Кадри), 56:37 — 6:2.

Вратари: Кемпер — Хилл (56:31 — 56:37).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (10+11+10) — 30 (12+8+10).

Наши: Ничушкин (18.00/0/+2) — Барабанов (13.39/1/-2).

14 ноября. Денвер. Ball Arena.