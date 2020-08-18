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«Колорадо» разгромил «Аризону» и заработал третью победу в серии

03:15
Назем Кадри (слева) и Филипп Грубауэр. Фото ХК "Колорадо".
Назем Кадри (слева) и Филипп Грубауэр. Фото ХК "Колорадо".
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«Колорадо» обыграл «Аризону» (7:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-1.

В составе победителей дубль сделал Назем Кадри. Также отличились Мэттью Нието, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Колверт и Эрик Джонсон. Россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями. У «Аризоны» шайбу забросил Джейкоб Чикран.

Следующий матч состоится 19 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли.

Запад. Первый раунд

Четвертый матч

«Аризона» — «Колорадо» — 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Счет в серии: 1-3

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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