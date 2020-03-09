«Колорадо» победил «Сан-Хосе», Наместников набрал два очка

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Колорадо» — 3:4. По 3 (1+2) очка в составе победителей набрали Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг. У Владислава Наместникова 2 (1+1) балла, «+2», 2 минуты штрафа, 3 силовых приема и 2 блок-шота за 18.04 на льду.

У Валерия Ничушкина «-1», 5 бросков и 3 силовых приема за 12.43. Никита Задоров не играл.

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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Торнтон — 7 (бол., Кейн, Майер), 11:16 — 1:0. Маккиннон — 35 (бол., Ландескуг, Комфер), 16:17 — 1:1. Ландескуг — 21 (Маккиннон, Наместников), 21:59 — 1:2. М. Карлссон — 6 (Серенсен), 23:41 — 2:2. Наместников — 16 (Ландескуг, Маккиннон), 28:41 — 2:3. Донской — 16 (Комфер, Джонсон), 55:27 — 2:4. Грегор — 3 (бол., Майер, Лабанк), 59:16 — 3:4.

Вратари: Джонс (58:10 — 59:16, 59:30) — Францоуз.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (7+7+11) — 24 (8+10+6).

Наши: Кныжов (9.03/0/0) — Каменев (8.14/0/0), Наместников (18.04/1/+2), Ничушкин (12.43/5/-1).

9 марта. Сан-Хосе. SAP Center.