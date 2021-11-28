«Колорадо» обыграл «Нэшвилл», Ничушкин отметился заброшенной шайбой

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Боуэн Байрам, Валерий Ничушкин и Тайсон Джост. Гости ответили точными бросками Люка Канина и Мэтта Дюшена.

После этого матча «Колорадо» и «Нэшвилл» имеют по 23 очка и занимают 7-е и 8-е места в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Рантанен — 7 (бол., Ландескуг, Макар), 4:41 — 1:0. Рантанен — 8 (бол., Макар, Кадри), 17:37 — 2:0. Канин — 3 (Толванен, Джохансен), 24:44 — 2:1. Байрам — 4 (Ландескуг, Макар), 26:19 — 3:1. Ничушкин — 5 (Рантанен, Тэйвз), 46:42 — 4:1. Рантанен — 9 (Кадри, Тэйвз), 55:12 — 5:1. Дюшен — 13 (Гранлунд, Форсберг), 56:28 — 5:2. Джост — 2 (Обе-Кубель, Э. Джонсон), 58:55 — 6:2.

Вратари: Юханссон — Риттих.

Штраф: 21 — 12.

Броски: 35 (14+12+9) — 28 (4+12+12).

Наши: Ничушкин (17.27/3/+1) — Тренин (12.59/0/-1).

28 ноября. Денвер. Ball Arena. 17050 зрителей.