"Колорадо" без Варламова победил "Нью-Джерси"

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 3:0. Две шайбы забросил Тайсон Бэрри, еще один гол на счету Натана Маккиннона.

Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов пропускал игру. Защитник Никита Задоров провел на площадке 15 минут и заработал показатель "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Нью-Джерси" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бэрри - 8 (Маккиннон, Андригетто), 22:22 - 1:0. Бэрри - 9 (Андригетто), 31:05 - 2:0. Маккиннон - 37 (п.в.), 58:26 - 3:0.

Вратари: Грубауэр - Шнайдер (57:27 - 57:59, 58:07 - 58:26).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (13+12+9) - 22 (5+12+5).

Наши: Задоров (15.01/1/+1) - -.

17 марта. Денвер. Pepsi Center.