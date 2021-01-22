«Тампа» обыграла «Коламбус», Василевский отразил 23 броска

«Коламбус» проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Лайтнинг» одержали три победы в трех встречах этого сезона. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев сыграл 24 минуты 53 секунды и сделал 4 силовых приема.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на 6-й строчке.