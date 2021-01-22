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«Тампа» обыграла «Коламбус», Василевский отразил 23 броска

05:48
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«Коламбус» проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Лайтнинг» одержали три победы в трех встречах этого сезона. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев сыграл 24 минуты 53 секунды и сделал 4 силовых приема.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на 6-й строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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