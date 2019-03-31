"Коламбус" победил "Нэшвилл". Панарин сделал 4 передачи, Бобровский отразил 23 броска

"Коламбус" обыграл на выезде "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Две шайбы в составе "Блю Джэкетс" забросил Кэм Аткинсон.

Нападающий Артемий Панарин провел на площадке 19 минут 42 секунды и сделал 4 результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Коламбус" - 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Голы: Аткинсон - 40 (Панарин, Дюшен), 0:50 - 0:1. Арвидссон - 33 (мен.), 8:50 - 1:1. Савар - 8 (Панарин, Нутиваара), 15:58 - 1:2. Бьоркстранд - 20 (Панарин), 19:57 - 1:3. Форсберг - 27 (Суббан), 32:14 - 2:3. Дженнер - 16 (Кукан), 33:28 - 2:4. Аткинсон - 41 (Дюшен, Панарин), 35:46 - 2:5.

Вратари: Сарос - Бобровский (Берубе, 15:58).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 25 (8+9+8) - 32 (7+15+10).

Наши: - - Панарин (19.42/0/+4).

31 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.