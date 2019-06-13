"Когда танцует под Бузову". Совместное фото певицы с Овечкиным

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова опубликовала в своем Инстаграме фото с нападающим и капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным​.

– Когда Александр Овечкин танцует под Бузову. Люблю! – подписала фото Бузова.

33-летний россиянин вместе со своей семьей отдыхает в Турции.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

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