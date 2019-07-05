Клуб НХЛ хочет предложить контракт Марнеру

Один из клубов НХЛ намерен предложить контракт ограниченно свободному агенту Митчу Марнеру, сообщает в своем Twitter журналист Давид Паньотта. На данный момент неизвестно, когда предложение будет сделано.

Отметим, что у "Торонто" всего 3,7 миллиона долларов под потолком зарплат и в случае оффер-шита, у клуба могут возникнуть проблемы с переподписанием контракта Марнера.

Это будет второй случай за межсезонье, когда будет сделан оффер-шит в адрес хоккеиста. Напомним, что ранее "Монреаль" пытался таким образом подписать форварда Себастьяна Ахо, однако "Каролина" повторила предложение по контракту на 5 лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов.

22-летний Марнер в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.