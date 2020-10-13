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Кейн поприветствовал Задорова в «Чикаго»

05:33

Новичок «Чикаго» Никита Задоров признался, что после обмена ему написал нападающий Патрик Кейн. «Блэкхокс» обменяли форварда Брэндона Саада на россиянина.

— Сразу после обмена я получил сообщение от Патрика Кейна, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Задорова. — Он сказал, что чрезвычайно рад тому, что ему больше не придется играть против такого защитника, как я. Очень приятно слышать это от одного из лучших хоккеистов мира.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/new-team-familiar-surroundings-for-zadorov/c-319437366

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