Кевин Лабанк подписал однолетний контракт с "Сан-Хосе" на 1 миллион долларов

Нападающий Кевин Лабанк подписал контракт с "Сан-Хосе", сообщает официальный сайт лиги. Соглашение рассчитано на один сезон, за который он заработает 1 миллион долларов.

– Мы знаем, что его лучший хоккей еще впереди, – рассказал генеральный менеджер команды Даг Уилсон. – Считаем, что это важный контракт для нас, но также и отличная возможность для парня, который, как мы знаем, будет прогрессировать и станет частью ядра нашей команды.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 56 (17+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Также он набрал 9 (4+5) баллов в 20 играх плей-офф при показателе полезности "-7".

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