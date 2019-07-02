"Каролина" повторила предложение "Монреаля" по Ахо и подписала контракт с финном

"Каролина" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Себастьяном Ахо. Напомним, что "Монреаль" делал предложение финну, несмотря на его статус ограниченно свободного агента.

Канадский клуб предлагал соглашение на пять лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов за сезон. "Каролина" повторила эти условия и заключила контракт с хоккеистом.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 83 (30+53) очка, а также записал на свой счет 12 (5+7) баллов в 15 встречах плей-офф. Всего в лиге он набрал 197 (83+114) очков в 242 играх.