«Каролина» сыграет с «Миннесотой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 22 января. Матч пройдет на крытой арене «PNC Арена» в Роли, штат Каролина (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Харрикейнз» набрали 55 очка и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Уайлд» с 43 баллами располагается на 13-й строчке «Запада».

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