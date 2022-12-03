Нападающий «Тампы» Сирелли восстановился после травмы и проведет первый матч в сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Энтони Сирелли вернется в состав команд на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто», сообщает Sportsnet.

25-летний форвард восстановился после травмы и проведет первый матч в текущем сезоне.

Сирелли в июле перенес операцию на плече и выбыл на несколько месяцев.

В межсезонье он подписал с «Лайтнинг» новый контракт на 8 лет с зарплатой в 6,25 миллиона долларов за сезон.