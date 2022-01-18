Капризов в матче с «Колорадо» забросил 15-ю шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». 24-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 2:2. На данный момент Капризов набрал 43 (15+28) очка в 34 матчах сезона. BIG ZUCCY + KIRILL ENERGY #mnwild pic.twitter.com/NKrKfjTQGF — Minnesota Wild (@mnwild) January 17, 2022