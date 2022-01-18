Наместников признан третьей звездой матча против «Баффало»

Форвард «Детройта» Владислав Наместников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2).

29-летний россиянин стал автором первой шайбы «Рэд Уингз». Первой звездой признан автор дубля Дилан Ларкин, вторая звезда — форвард «Сэйбрз» Джефф Скиннер, у которого 2 (1+1) очка.

На счету Наместникова 19 (10+9) очков в 39 матчах сезона.