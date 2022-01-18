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Сегодня, 00:58

Наместников признан третьей звездой матча против «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Детройта» Владислав Наместников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2).

29-летний россиянин стал автором первой шайбы «Рэд Уингз». Первой звездой признан автор дубля Дилан Ларкин, вторая звезда — форвард «Сэйбрз» Джефф Скиннер, у которого 2 (1+1) очка.

На счету Наместникова 19 (10+9) очков в 39 матчах сезона.

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

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Фредерик Андерсен

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