Капризов: «В целом сезон получился отличным»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги сезона НХЛ. По словам 25-летнего форварда, по сравнению с прошлым сезоном все стало лучше и он доволен.

«В целом, думаю, что сезон получился отличным. Это касается и лично меня тоже, — цитирует Капризова официальный сайт «Миннесоты». - Он начался не так хорошо, и некоторые люди даже ненавидели меня поначалу.

Мы смогли изменить ситуацию. Если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом году он был гораздо стабильнее. Поэтому в целом я доволен.

Я люблю наших болельщиков, они просто потрясающие. Когда я гуляю по городу, то меня часто замечают и останавливают. Я привык. Болельщики — это причина, по которой я здесь.

На днях мы были на командном мероприятии в ресторане, и к нам подошла куча людей. Кто-то подошел поговорить ко мне на русском языке. Я очень люблю фанатов. Если появляется возможность их увидеть, я всегда уделю им время".

Капризов в прошедшей регулярке НХЛ стал одним из лучших мобардиров, в 87 матчах набрав 116 (54+62) очков. В плей-офф у него 6 матчей и 8 (7+1) очков.

«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ вылетела от «Сент-Луиса» (2-4 в серии).