«Колорадо» победил «Чикаго», Ничушкин очков не набрал

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 2:0. Голы забили Назем Кадри и Микко Рантанен.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин очков не набрал.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Чикаго» — 14-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кадри — 16 (бол., Маккиннон, Макар), 31:24 — 1:0. Рантанен — 21 (Ландескуг, Тэйвз), 46:41 — 2:0.

Вратари: Францоуз — Флери (56:28 — 58:44, 58:53).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (8+15+6) — 24 (10+7+7).

Наши: Мальцев (8.24/1/0), Ничушкин (17.44/3/0) — -.

25 января. Денвер. Ball Arena.