Как Овечкин и Оши настраиваются на матч. Вы должны это увидеть
23:21
Официальный Twitter НХЛ опубликовал видео из туннеля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном». Капитан столичного клуба Александр Овечкин и ассистент капитана Тиджей Оши эффектно потолкались перед началом игры.
Настрой помог «Кэпиталз» — они одержали победу со счетом 3:1, Оши отметился голевой передачей, Овечкин очков не набрал.
At this point, should we just post every @Capitals pregame tunnel clip? ?— NHL (@NHL) December 5, 2019
(? @NBCSCapitals) pic.twitter.com/WqWx1OKMV9
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