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Как Овечкин и Оши настраиваются на матч. Вы должны это увидеть

23:21

Официальный Twitter НХЛ опубликовал видео из туннеля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном». Капитан столичного клуба Александр Овечкин и ассистент капитана Тиджей Оши эффектно потолкались перед началом игры.

Настрой помог «Кэпиталз» — они одержали победу со счетом 3:1, Оши отметился голевой передачей, Овечкин очков не набрал.

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