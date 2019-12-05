Как Овечкин и Оши настраиваются на матч. Вы должны это увидеть

Официальный Twitter НХЛ опубликовал видео из туннеля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном». Капитан столичного клуба Александр Овечкин и ассистент капитана Тиджей Оши эффектно потолкались перед началом игры.

Настрой помог «Кэпиталз» — они одержали победу со счетом 3:1, Оши отметился голевой передачей, Овечкин очков не набрал.