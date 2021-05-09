«Из России с любовью». «Рейнджерс» показали объятия Шестеркина и Кравцова после победы над «Бостоном»
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«Рейнджерс» в Twitter опубликовали видео после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4).
На видео вратарь Игорь Шестеркин и форвард Виталий Кравцов обнимаются после победы.
«Из России с любовью», — подписано видео.
Отметим, «Из России с любовью» — название второго фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
From Russia with ??? pic.twitter.com/a5oBYcxGiL— New York Rangers (@NYRangers) May 8, 2021
«Рейнджерс» с 60 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 71 очком — на третьей строчке.
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