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«Из России с любовью». «Рейнджерс» показали объятия Шестеркина и Кравцова после победы над «Бостоном»

01:30
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«Рейнджерс» в Twitter опубликовали видео после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4).

На видео вратарь Игорь Шестеркин и форвард Виталий Кравцов обнимаются после победы.

«Из России с любовью», — подписано видео.

Отметим, «Из России с любовью» — название второго фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.

«Рейнджерс» с 60 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 71 очком — на третьей строчке.

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