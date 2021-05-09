Пастрняк забросил 200-ю шайбу в НХЛ
01:17
Форвард" Бостона" Давид Пастрняк отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:5).
Для 24-летнего чеха это 200-й гол за «Брюинз» в НХЛ. Для этого достижения хоккеисту потребовалось 437 матчей.
Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей, в которых набрал 47 (20+27) очков.
David Pastrnak (24 years, 348 days) became the third active player to score 200 regular-season goals and 20 playoff goals before age 25. #NHLStats pic.twitter.com/BxaBCWQCng— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 8, 2021
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