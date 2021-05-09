Пастрняк забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Форвард" Бостона" Давид Пастрняк отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:5).

Для 24-летнего чеха это 200-й гол за «Брюинз» в НХЛ. Для этого достижения хоккеисту потребовалось 437 матчей.

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей, в которых набрал 47 (20+27) очков.