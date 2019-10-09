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Иван Проворов: «Если мы с «Филадельфией» вылетим из плей-офф, конечно, с радостью поеду в сборную»

06:22
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в интервью «Известиям» отметил, что с удовольствием играет за сборную России?. Если его клуб вылетит из плей-офф, он будет готов помочь национальной команде.

— Насколько для вас важно быть в сборной России?

— Конечно, в национальную команду я всегда езжу с удовольствием. Это огромная честь. Всегда, когда вызывали, я не пропускал сборы. И был этому очень рад. На следующий вызов, если мы с «Филадельфией» вылетим из плей-офф, конечно, с радостью поеду.

— В чем надо перестраиваться с НХЛ на сборную, когда приезжаете на чемпионат мира?

— Площадки другие, да и хоккей немного другой. Но, думаю, много времени на то, чтобы перестроиться, не уйдёт.

Дополнительная информация

https://iz.ru/929668/aleksei-fomin/molodezh-nkhl-ne-trebuet-bolshikh-zarplat-ona-zasluzhivaet-ikh

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