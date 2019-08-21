Иван Барбашев: «После выигрыша Кубка Стэнли отдыхал всего три недели»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что после победы в Кубке Стэнли отдыхал всего 3 недели. Игрок уже два месяца тренируется.

— Евгений Кузнецов сказал, что праздновал победу в Кубке Стэнли так сильно, что не смог нормально подготовиться к сезону. Как дела с этим у вас?

— Многие не знают подробностей, поэтому расскажу. Сразу после окончания сезона мы, наверное, неделю отмечали победу, потом еще столько же времени провели в Майами. Отдохнули там, полетели обратно в Сент-Луис, потом — в Торонто, потому что виза заканчивалась и ее надо было продлевать. Затем мы съездили в Мексику еще на неделю. Вот и весь отдых. После этого вернулись в Сент-Луис и я начал тренироваться.

— Получается, вы отдыхали фактически 3 недели?

— Да, причем я начал готовиться еще в Торонто, потихоньку в зал ходил. В Сент-Луисе уже два месяца как тренируюсь. (Алена Гребенькова)

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