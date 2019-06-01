Иван Барбашев – о Сент-Луисе: "Здесь действительно чувствуешь себя дома"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев признался, что готов остаться в одноименном городе после окончания карьеры, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Когда меня только задрафтовали, и я впервые сюда приехал, мне показалось: какой маленький город! Поначалу не понимал, что в нем такого особенного. Но со временем, когда к нему привык – понял, насколько он хорош. Здесь действительно чувствуешь себя дома. И, конечно, очень приятно так часто видеть всех этих легенд клуба в нашей раздевалке, каждое утро со многими из них здороваться. Это большая честь.



Могу ли представить, что живу здесь после окончания карьеры? Да, могу. Одна проблемa: здесь очень жарко летом. До 35-37 градусов каждый день. Но я уже и к этому привык. О том, как хорошо здесь жить с семьей, постоянно слышу от других ребят, у которых уже есть дети. Все они очень довольны тем, что здесь оказались, – приводит слова Барбашева пресс-служба НХЛ.

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