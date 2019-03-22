Источник: партнер Овечкина по "Вашингтону" не приедет на прием к Трампу в Белый дом

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби заявил, что не поедет вместе с командой с визитом к президенту США Дональду Трампу в Белый дом, сообщает журналист Крис Куц в своем Твиттере. Встреча пройдет в понедельник, 25 марта.

– Я должен оставаться верным своим ценностям, – приводит слова Холтби журналист Куц.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице с 94 очками на Восточной конференции после 74 игр. Ближайший матч "Кэпиталз" проведет с "Миннесотой" завтра, 23 марта, начало – в 2.00 (мск).

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