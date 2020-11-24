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Источник: НХЛ может отложить старт сезона до 1 февраля

16:56
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Старт нового сезона Национальной хоккейной лиги может быть отложен на январь 2021 года, сообщает в Twitter журналист Ник Кипреос.

Ассоциация игроков НХЛ впервые за несколько недель не связалась с хоккеистами на прошедших выходных. Не зная о последствиях отказа владельцам по поправкам о сокращении зарплат, игроки рассказали, что у них другого выбора, кроме как сидеть и ждать.

Некоторые говорят, что лига может пригрозить отложить старт сезона до 1 февраля. Тогда в регулярном чемпионате будет не больше 48 матчей.

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