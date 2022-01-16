Источник: 37-летний Джефф Картер может провести следующий сезон в Швейцарии

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер может продолжить карьеру в Швейцарии. У него есть предварительная договоренность с одним из местных клубов, сообщает Le Matin.

Отметим, что летом у 37-летнего форварда истекает срок контракта с «Пингвинз».

В НХЛ он также выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Лос-Анджелес». Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Кингз».