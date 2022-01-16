Эрик Стаал не подпишет контракт с «Миннесотой»

Нападающий Эрик Стаал не получит предложения заключить контракт с «Миннесотой», сообщает журналист Майкл Руссо.

Сейчас 37-летний хоккеист выступает за фарм-клуб «Дикарей» в АХЛ. Там он поддерживает форму, чтобы иметь шанс попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Баффало» и «Монреаль», набрав в общей сложности 13 (5+8) очков в 53 матчах.

Вместе с «Канадиенс» дошел до финала Кубка Стэнли, набрав 8 (2+6) баллов в 21 игре.

Всего в НХЛ Стаал сыграл 1293 игры и записал на свой счет 1034 (441+593) балла. В 83 матчах плей-офф добавил 59 (23+36) очков.