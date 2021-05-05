Свечников прокомментировал свой дубль в ворота «Чикаго»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу над «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором россиянин прервал серию из 8 игр подряд без голов.

«Я старался не думать об этом. Если начнешь много думать, то это может и на 20 игр затянуться. Самое главное, что я создавал моменты, однако не забивал. Но сегодня, в этой игре, мне повезло. Так что самое главное — создавать моменты, когда-то всё равно прорвет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Свечникова.

В сезоне-2020/21 Свечников провел 53 матча, на его счету 42 (15+27) очка.