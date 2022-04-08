Илья Сорокин восстановился после травмы

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин восстановился после травмы, сообщает Newsday.

Россиянин пропустил пять последних матчей регулярного чемпионата из-за повреждения.

Он вернется в ворота «Островитян» в предстоящем матче с «Каролиной». Об этом сообщил главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

В текущем сезоне голкипер провел 43 матча и оформил шесть шатаутов.