Шестеркин издевательским жестом попрощался с хоккеистами «Питтсбурга»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин издевательски попрощался с хоккеистами «Питтсбурга» (3:0).

После финальной сирены в матче между игроками произошла массовая драка. Сразу несколько игроков сцепились друг с другом у борта.

Шестеркин смотрел на потасовку со стороны, а когда драка закончилась он издевательски помахал рукой игрокам «Питтсбурга».

Голкипер в матче отразил все 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.