Илья Михеев: «В НХЛ я счастлив каждый день»

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Детройтом» (5:2), рассказал о начале карьеры в НХЛ. По его словам, он просто напряженно работает.

— Я не думаю о том, что уверенно с тартовал в «Торонто». Я просто работаю. Это мой первый сезон в НХЛ, я нахожусь в другой стране, тут другой менталитет и другая система. Однако я счастлив каждый день, когда прихожу на каток или на «Скотиабанк-арену» на игру, — цитирует Михеева TSN.

В этом сезоне Михеев провел 6 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+5».